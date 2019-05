Investoriteliit meelitab Eesti firmadesse 100 miljonit eurot India raha

Investoriteliit.ee tegevjuht Asso Laido sõnul luuakse äsja sõlmitud lepingu tulemusena Indias Mumbais riskikapitalifond, mille eesmärk on süstida 100 miljonit eurot kohalikesse kasvuettevõtetesse. «Alguses pakume välja Eesti potentsiaalikaid ettevõtteid, aga ka Läti ja Leedu aktiivsemaid tegijaid. Start-up'de asemel eelistame kasvuettevõtteid, kellel on olemas käive, tegevus, lepingud, tootepatendid, turuosa mõnel turul. Ühesõnaga juba tegutsevaid firmasid, kellele on kasvamiseks vaja kaasata kapitali väljast poolt.»

SWIST Bankersi juht Swen Uusjärv lisas, et praegu on laual juba umbes 20 ettevõtet ja samas ootame ka täiendavaid pakkumisi investeeringuteks. Eestis on täna kapitaliturud väga tagasihoidlikus seisus. Ühest küljest pole riik aidanud eriti raha riigis kinni hoida, liigutades näiteks pensionifondide raha Eestist välja võõrastele teenimiseks, selle asemel, et anda võimalus kohalikele ettevõtjatele. Kui meie börsile on investeeritud vaid ligi 10% Eesti SKP-st, siis Skandinaavias on protsent 50. Samuti ei ole Eestis piisavalt riskikapitalifonde ja pankade laenutingimused on keerulised ning ranged, eeldades vaba raha või kinnisvara olemasolu. Samuti ei tule praegune hetkeseis pangandusturul kasuks.

Kolmepoolse lepingu kohaselt plaanitakse rahastada kuni 10 miljoni euro suuruseid investeeringuid vajavaid projekte, mis tähendab, et mõne aasta perspektiivis rahastatakse hinnanguliselt paarikümmet ettevõtet. «See on tegelikult suur probleem, sest kui ettevõtjad ei pääse kapitalile ligi, ei saa kasvada ja oma häid ideid teostada, jäävad loomata töökohad ja majanduse kasv on pärsitud» rääkis Asso Laido.

Mumbais tegutseva konsultatsiooniettevõtte Avtaran Capital Advisors direktor Hardik Khatri sõnul on India ettevõtjad väga huvitatud investeerimast oma raha Euroopa kasvavatesse ettevõtetesse. «Käisin äsja Eestis isiklikult kohal ja olen täiesti vaimustatud Eesti sõbralikest inimestest ning viisakast ärikultuurist. Külastades mitmeid kohalikke ettevõtteid ja riigiorganisatsioone, peab tõdema, et siin on kasvuks ja koostööks India ettevõtjatega suur potentsiaal.» India 1,3 miljardist inimesest on hinnanguliselt 940 000 niinimetatud dollari miljonäri, mis annab investeeringute kaasamisele head võimalused.

Avtaran Capital Advisorsis töötab 300 inimest, kellega peatselt liitub meeskond Investoriteliidust, kes aitab fondi käivitada ning suhelda kohapeal investoritega. «India ärimehed tunnevad Euroopa Liidu 500 miljoni elanikuga turu vastu väga suurt huvi ning Eesti on meie silmis suurepärane uks Euroopasse. Tegemist on küll väikese, aga väga hästi arenenud ja hea ärikliimaga riigiga,» ütleb Hardik Khatri.

Ettevõtluskonsultatsioonidega tegeleva Avtaran Capital Advisors osaks on kolmepoolse lepingu järgi tuumikrahastajate leidmine, SWIST Bankers sõelub välja potentsiaalsed rahastamist vajavad kasvuettevõtted ning Investoriteliit.ee tegeleb osapoolte kokkuviimisega, vahendades kontakte, tehes neile vajalikke taustauuringuid ning aidates sõlmida lepinguid.