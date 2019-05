Linn lõpetab Postimehe loo peale ülisoodsa üürilepingu

Pärast Postimehe loo ilmumist tuvastas linn, et MTÜdele mõeldud soodsa, 1,65-eurose ruutmeetrihinnaga 41-ruutmeetrist pinda üüriv Veronika Rodriquez on andnud selle kasutada teisele inimesele. Äriruum on tema osalusega tööjõuvahendusfirma Fresh Job OÜ teise omaniku ja juhi Tõnis Tüvi käsutuses, sinna on kirjutatud sisse ka Tüvi programmeerimisfirma Aura Group OÜ.