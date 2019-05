Eesti Panga presidendid meenutavad: tuli ohjata 1000 protsendilist inflatsiooni ja veenda Ansipit

Aastal 2005 keskpanka juhtima asunud Andres Lipstok meenutas eelkõige 2008. aastal vallandunud üleilmset majanduskriisi. «Kõige valusamalt lõi see Eestis neid, kes olid end lõhki laenanud ehk kelle laenukoormus polnud parlanksis nende sissetulekutega,» kirjeldas keskpankur. «Uus laen võtta, et vana ära maksta, oli väga kallis. Eraisikud said palju pihta.»

Ta mäletas piikide murdmist ka toonase peaministri Andrus Ansipiga. Kuigi Eesti valitsus hoidis eelarve tasakaalus ja laenukoormuse oli väike, on kõigil meeles Ansipi kurikuulus lause 2008. aasta algusest: kui see on kriis, siis sellises kriisis ma tahaksingi elada. «See lause tuli ümber lükata. See oli päris kriis ja oli vaja hakata kokku hoidma ja kulutusi kärpima,» ütles Lipstok.