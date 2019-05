Edukad kodumaised piimatootjad heidavad paari

Koondumise eesmärgiks on suurendada igapäevase piimamüügi mahte veelgi, samuti tõsta efektiivsust ja luua sünergiat, selgub konkurentsiametile esitatud koondumisteatest.

Agron Halduse OÜ on 15 miljoni eurose aastakäibega kontsern, mille tütarettevõtetes töötab kokku ligi 200 inimest. Kontsern tegeleb nii teravilja kasvatamise kui ka toorpiima ja kanamunade tootmisega. Agron kuulub Raul Jeetsile, Tauri Sokkile, Katrin Maaskile ja Martin Maaskile.

Pika ajalooga OÜ Vändra on Eesti piimatootja, millel oli eelmise aasta seisuga pea 1300 lüpsilehma. Ettevõte tootis üle 14 000 tonni piima ja teenis pea 1,3 miljonit eurot kasumit. Nüüd on aga otsustanud Vändra suuromanikud Jaan Toobal ja Ilmar Teevet, kel on kahepeale kokku üle 53 protsendi osakutest, oma paki maha müüa. Teevet pälvis 2014. aastal ka aasta parima põllumehe tiitli.