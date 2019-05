Buffeti firma pöörast kasumit jäi saatma kahtlusevari

Veel möödunud aasta samal ajal pidi Berkshire leppima enam kui miljardi dollarise kahjumiga. Tänavu aitas neid aga taastumine USA turgudel, mis toitis enim just grupi põhiärisid. Samas varjutas päeva Berkshire’ile kuuluv toidutööstuskontsern Kraft Heinz, mis jättis oma tulemused sootuks avaldamata.

Maailma suuruselt viienda toidutootja käsi pole viimasel ajal hästi käinud. Läinud aasta lõpus tuli neil oma brändide pealt korstnasse kirjutada 15,4 miljardi eurot. Samas ulatuses langes ka aktsia pealt turuväärtus. Aasta alguses sattusid nad aga USA börsi- ja väärtpaberikomisjoni (SEC) uurimise alla. Kuna segadust Krafti ümber on palju, jäigi tulemus avaldamata.

Buffet ei osanud seda täpsemalt kommenteerida, öeldes, et seda tuleks teha ettevõtte juhtidel endal. «Midagi on igatahes teoksil,» märkis vanameister. Seega tasuks praegu Berkshire’i tulemusi eraldi vaadata, ning kui toidutööstuse tulud ja kulud on kokku löödud, lubas Buffet sellest teada anda.

Lisaks tulemuste avaldamisele toimus täna ka Berkshire aktsionäride üldkoosolek. See on iga-aastal Nebraska osariigis Omahos toimuv investeerimispidu, kuhu voolab kokku kümneid tuhandeid Berkshire’i aktsionäre, kes kuulavad Warren Buffeti ja firma teise käilakuju Charlie Mungeri õpetussõnu elu ja investeerimise kohta.

Berkshire Hathaway tõusis sel nädalal meediapilti ka sellega, et ostis esimest korda e-kaubandushiiglase Amazon aktsiaid. Buffett on minevikus korduvalt kiitnud Amazoni tegevjuhi Jeff Bezose tööd ja juhtimisstiili ning neljapäeval ütles 88-aastane miljardär USA väljaandele CNBC, et ta «on olnud idioot», et pole siiani investeerinud Amazoni.

Berkshire on investeerinud üle 90 ettevõttesse väga erinevates valdkondades, mille hulka kuuluvad näiteks toidutööstus, energeetika, kindlustus, jaekaubandus, rasketööstus ja raudtee.