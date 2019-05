Soome paneb krüptoraha äridele päitsed pähe

Seaduse järgi peab regulaatoril olema põhjalik ülevaade kõigist ettevõtetest, kes bitcoin'i või mõne muu krüptovaluuta müümise või vahendamisega riigis tegelevad, vahendab Soome rahvusringhäälingu portaal Yle.

Otsus põhineb Euroopa Liidu direktiivil, mille eesmärk on võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamisega. Sarnane seadus on plaanis vastu võtta ka Eestis, kus nii rahapesu andmebüroo kui ka finantsinspektsioon on selle vajalikkusest rääkinud. Seni on eelnõu riigikokku toppama jäänud.

Soome finantsinspektsioon ütles pressiteates, et uue korra järgi peavad krüptoturu osalised vastama kõigile ette nähtud seadustele, hoidma ja kaitsma klientide raha, samuti hoidma piisavalt lahus ettevõtte ja investori rahad. Lisaks reguleeritakse krüptorahade reklaamimist.

«See on teadatuntud tõsiasi, et krüptorahandus ja sellega seotud teenused peidavad endas riske rahapesule ja terrorismi rahastamisele,» ütles finantsjärelevalve. Need firmad, kes jätkavad teenuste pakkumist ilma loata, saavad kaela trahvi, lubas amet.

Kuigi sektorile pandi rohkem päitsed pähe, on Soome regulaator kaugel arvamusest, et krüptoärisse investeerimine on ohutu või riskivaba.