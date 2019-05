Endine kaitseminister: Aidus tehakse liiga hoopis riigile

Tupp juhtis tähelepanu, et ettevõtjad Oleg ja Andres Sõnajalg on Aidu tuulepargi vaidluses pidevalt rõhutanud õigustatud ootusele ja õiguskindluse olulisusele, samas kui juhtumit võib vaadata ka täiesti vastupidi: et hoopis riigi õigustatud ootusi rikutakse, vahendab ERR.

Enn Tupp kõnelemas Toompeal 20. augusti klubis Eesti taasiseseisvumispäeval. FOTO: Mihkel Maripuu/Postimees

Selle all mõtles Tupp, et Eesti riigis toimiv tuuleparkide planeerimise ja ehitamise korraldus ei anna õiguskindlust riigile, kelle selja taga on omavalitsused tänaseks «juba kolme tuulepargiprojekti osas niiöelda villast visanud».

Ta tõi näitena välja Tamba, Vaivara ja Aidu tuulepargid, kus vald andis arendajatele õiguse ehitada mitu korda kõrgemad tuulikud kui riik esialgu lubas.

«Tagajärgi ebaseaduslikule tegevusele kas ei ole või neid ei karda piisavalt ei kohalik omavalitsus ega ettevõtja,» kirjutas Tupp ja lisas, et tulemuseks on see, et Eesti kaitse jaoks kõige olulisemal sõjalisel operatiivsuunal on eelhoiatusvõime lähiaastatel kui mitte olematu, siis tugevasti häiritud.