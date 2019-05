Eesti Purjetamisliiga avaetappi Pärnu jõel kimbutab jäine tuul

Eelmisel aastal alustanud Eesti Purjetamisliiga on võistlussari, millel osalevad meeskonnad ei pea ise paadi soetamise ja varustamise pärast muretsema, võistluspaadid on korraldaja poolt. Et kõigil oleks täiesti võrdsed võimalused, vahetatakse võistlussõitude vahel paate. Võistluspaadid on BlueSail 24 kiiljahid, millega peetakse ka Eesti Match Race võistlusi.