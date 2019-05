Saaremaa vabatahtlikud merepäästjad ei taha merispordi seltsiga kokku leppida

SMS püüdlused naabritega elektri ja kaikoha kasutamist arutada ning sellekohane kokkulepe sõlmida on jäänud tulemuseta. Merepäästeseltsi juhid pole kümnetele kutsetele ja e-mailidele vastanud ega kohtumisele tulnud. SVMS juhatuse esimees Maidu Lempu ütles ajalehele Saarte Hääl, et on uskumatu, et üks merega seotud organisatsioon püüab teise merega seotud organisatsiooni pealt raha teenida.