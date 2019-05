Sõnajalad: vihm põhjustas Aidu tuuliku generaatorile poolemiljonilise veekahjustuse

«Oleme algusest peale rääkinud, et raskenevad ilmastikuolud võivad kaasa tuua kahjusid tuulikutele, mistõttu tuleb montaažitööd ohutuse tagamiseks ilmtingimata viivituseta lõpule viia. Paraku pole TTJA seda meile võimaldanud. Tulemus on nüüd käes – üks Aidu tuuliku generaator sai eile pöördumatuid veekahjustusi,» ütles Eleon AS juhatuse liige Oleg Sõnajalg. «Vihmavee sattumine püsimagnet generaatorisse põhjustab tõsiseid probleeme generaatori mähistele, magnetitele ja elektroonikale.»

Arendaja teatas Aidu tuulikute montaažitööd peatanud TTJA-le võimalikust ohuallikast vihmavee näol eile kell 10.53, tuginedes ilmateenistuse andmetele, et Aidus algavad tugevad sajud kell 12. Teates rõhutati, et kahjude vältimiseks on tarvis gondli avatud osa koormakattega koheselt kinni katta, mida polnud TTJA poolt kehtestatud viibimiskeelu tõttu olnud varem võimalik teha.

«Kahju suurus on praegusel hinnangul üle poole miljoni euro, mille me nõuame kindlasti riigilt sisse. See kahju on tekitatud otseselt ametnike ebapädevate hinnangute ja otsuste tõttu. Selle maksavad kinni maksumaksjad, sest ametnikud ei vastuta erinevalt ettevõtjast teadupärast mitte millegi eest,» ütles Sõnajalg. «Kogu Aidu tuulepargis toimuv on täiesti ennekuulmatu, kuidas on ühes õigusriigis võimalik kehtivatel ehituslubadel ja kooskõlastustel põhinevat juba kümme aastat arendatud projekti järsku kinni panna, sest see ühtäkki enam ei sobi.»