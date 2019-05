Veskimägi jätkab Eleringi juhina veel viis aastat

Veskimägi sõnul mõtles ta nõukogu ettepanekule sügavalt, sest on ettevõtet juhtinud juba kaks ametiaega alates Eleringi eraldamisest Eesti Energiast. «Tahan tänada nõukogu usalduse eest. Nõukogu otsus on hinnang eelkõige Eleringi senisele edukale tegevusele. Olen valmis jätkama, sest Eleringi ees seisvaid väljakutseid hinnates tunnen, et need hoiavad mul jätkuvalt silmad säramas. Kõige kaalukam projekt on kahtlemata Balti elektrisüsteemi sünkroniseerimine Mandri-Euroopa omaga, mille tähendus Eesti tarbijate elektrivarustuskindluse tagamisel on ajas selgelt kasvanud,» ütles Veskimägi.