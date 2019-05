Eesti ehituskeemia tootja ostis Hispaania tütarfirma välja

Wolf Groupi nime all tegutsevasse kontserni kuuluv Krimelte on Olivé Química suuromanik aastast 2014. aastast, mil omandati 75-protsendiline osalus. Eesmärk oli siseneda Hispaania ja Lääne-Euroopa turgudele, tugevdada tooteportfelli ning ekspordigeograafiat.

Krimelte tegevjuhi Puusaagi sõnul on Hispaania tütarettevõttes 100-protsendilise osaluseni jõudmine Krimelte strateegiline samm, et võtta jõulisem positsioon nii Olivé Química turgudel, milleks on Hispaania kõrval ka Portugal, Prantsusmaa, Suurbritannia, kui ka eksporditurgudel enam kui 50 riigis.