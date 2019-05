Legendaarne investor Warren Buffet investeeris viimaks Amazoni

Buffett on minevikus korduvalt kiitnud Amazoni tegevjuhi Jeff Bezosi tööd ja juhtimisstiili ning neljapäeval ütles 88-aastane miljardär USA väljaandele CNBC, et ta «on olnud idioot», et pole siiani investeerinud Amazoni. Tehingut ei viinud siiski läbi Buffett ise, vaid üks tema portfooliohalduritest Todd Combs või Ted Weschler. Mõlema mehe käsutuses on umbes 13 miljardit dollarit ja Buffetti sõnul on neil vaba voli valida ise oma investeeringud.

Combs või Weschler investeeris 2016. aastal ka esmakordselt ka Apple'isse ning Buffett hakkas alles hiljem ettevõtte vastu huvi tundma ning suuremas koguses Apple'i aktsiaid ostma. 2018. aasta lõpuga kuulub Berskshire Hathawayle umbes viis protsenti Apple'ist.

Buffettil ja Bezosil on muuseas ka juba varasemad ärisidemed, sest mõlema mehe juhitud ettvõtted lõid möödunud aastal koos pangaga JPMorgan Chase uue ühisettevõtte nimega Haven, mille eesmärgiks on arendada välja uusi meetodeid ja tehnoloogiaid, et vähendata töötajate peale minevaid tervisehoiukulutusi.