Robert Kitt: peame täna tundma ka oma klientide kliente

«Kliendi tundmine tähendab seda, et me peame teadma, kus pärinevad rahalised vahendid,» vahendab ERR-i uudisteportaal seekordse «Esimese stuudio» külalise Robert Kiti sõnu.

«Lisaks sellele teadmisele, kust pärinesid meie kliendi rahalised vahendid, on ka oluline, et kes talle raha kandis. Me peame sageli tundma ka oma klientide kliente, et nemad ei teeks kahtlasi tehinguid Neitsisaarte firmadega, mille taga on jumal teab mis riigi kodanikud,» ütles saatekülaline.