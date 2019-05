Eesti Panga president: teise samba vabatahtlikuks muutmine kätkeb olulisi riske

Samuti tõi keskpanga president esile, et kui osa inimesi otsustab raha välja võtta, siis tulenevalt pensioniinvesteeringute pikaajalisusest võib see vähendada jääjate osakute väärtust.

Olukorras, kus töötajate ja pensionäride suhe on aja jooksul halvenemas ja samas inimesed ise pensionipõlveks ei säästa, peab Hanssoni hinnangul riik ise hakkama säästma, et tulevikus oleks raha pensionäride ülevalpidamiseks.

Kehtiva pensionisüsteemi juures näeb Hansson mitut positiivset omadust. Tema sõnul soodustab praegune süsteem töötamist, sest sissemaksetest sõltub otseselt inimeste tulevane pension. Tulude varjamine on aga pärsitud, sest ümbrikupalka saavatel inimestel on tulevikus pension väiksem. Kuna süsteem motiveerib töötamist ja tulude deklareerimist, soodustab see ka maksulaekumist.