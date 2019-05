Vesterbacka esitas Helsingi tunneli täiendatud eriplaneeringu taotluse

«Näeme, et Eesti ja Soome vahelise tunneli näol on tegemist olulise ja perspektiivse projektiga. Väga tähtsal kohal on selles riikide omavaheline koostöö ja seda projekti kõikides etappides,» ütles riigi eriplaneeringute koostamise nõunik Heddy Klasen pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et järjepideva koostöö tagamiseks on oluline sõlmida ka Eesti ja Soome vaheline ühiste kavatsuste memorandum. Samuti on riigi jaoks oluline, et kavandatav raudteetunnel ühendatakse Rail Balticu trassiga nii reisija- kui ka kaubaveol.