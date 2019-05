Eesti Panga eksjuht: õhus tunda kriisi eelaimdust

Kõik Eesti Panga juhid arutasid panga 100. juubelile pühendatud videoloos Eesti majanduse suurimate väljakutsete üle.

Aastatel 2005-2012 keskpanka tüürinud Lipstok ütles, et praegu on tunda ülekuumenemise märke, eriti ehitussektoris, kust ka eelmine majanduskriis alguse sai. Lipstoki sõnul on Eesti Pank sellest aru saanud, kuid probleemi peab tunnistama ka valitsus, kuna ainult nii saab olukorda parandada.

Vahur Kraft, keskpanga juht aastatel 1995-2005, ütles, et valitsuse roll majanduses on stabiilse, ettearvatava ja jätkusuutliku keskkonna loomine. «Järsud muutused pole kunagi head. Samal ajal on oluline teha muudatusi, mis toovad kaasa majanduskasvu ja seeläbi sissetulekute kasvu,» rääkis Kraft.

Eesti Panga esimene president Siim Kallas sõnas, et investeeringute Eestisse meelitamiseks on vaja viit asja. «Esiteks turg. Teiseks õiguslik turvalisus, et keegi sinu ettevõtet ei riigista. Kolmandaks kvalifitseeritud tööjõu olemasolu. Neljandaks hea maksusüsteem,» loetles Kallas. Kõige olulisemaks pidas ta aga viiendat müügiargumenti.

«See tähendab, et välisinvestor peab olema teretulnud. Must be welcomed. Välisinvestor tahab, et neid siin tervitataks, mitte ei sõditaks vastu. Minu arust suhtumine välisinvesteeringutesse on praegu Eesti majanduse suurim probleem,» rääkis Kallas.