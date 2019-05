Võtmekliendi kaotanud mööblitootja tüürib kriisist välja

Mööblitootjate sõnul siirduvad noored õppima neid erialasid, kus palk kõrgem ja töö mugavam. Mööblitisleri amet nende hulka paraku ei kuulu. Pilt on illustratiivne.

Tallinna külje all Jüris tegutsev mööblifirma Nobe Interiors on näide sellest, kuidas firma välisomanikelt välja ostmine võib tähendada suure riski võtmist, kuid mis nüüd, aastaid hiljem on hakanud end õigustama.