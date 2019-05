Kes on rahandusministri neli nõunikku?

Rahandusministri nõunik Lasse Lehis on legendaarne maksuekspert, kes on varem nõustanud ka Isamaad. Näiteks oli ta üks neist, kes aitas Isamaal välja töötada madalapalgaliste tagasimakse süsteemi, mis kehtis vaid ühe aasta, kuid tekitas palju segadust. Ta töötab Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsendina ja riigikohtu halduskolleegiumi nõunikuna ning on maksumaksjate liidu juhatuse liige.