Tunnustatud IT-guru nöökis inglise pensionäre ja Dansket

Kirill Tripolski on IT valdkonnas äärmiselt tunnustatud spetsialist. Ta on olnud Eesti populaarseimate portaalide rate.ee, kuldnebors.ee ja kv.ee väljaarendamise juures. Tal on magistrikraad matemaatikas ja majanduses, kõrgharidus programmeerimises. Tegutseb kinnisvaraga tegeleva investeerimisplatvormi tehnoloogiadirektorina (CTO).