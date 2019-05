Suri legendaarne Eesti kaevandusettevõtja ja rüütel Sir Arvi Parbo

1956. aastal liitus ta suhteliselt väikse Austraalia kaevandusettevõttega Western Mining Corporation, kus ta töötas ennast 12 aastaga üles firma tegevjuhiks. Vaatamata oma väiksusele kasutas Western Mining selle ajastu kohta väga uuenduslikke tehnoloogiaid. Kolm aastat hiljem sai ta ettevõtte peadirektoriks. Immigrandi kohta oli see toona sisuliselt ennekuulmatu nähtus ja see pälvis kohaliku meedia tähelepanu.

1975. aastal avastas Parbo juhitud kaevandusfirma Lõuna-Austraaliast uuenduslikke meetmeid kasutades hiiglasliku maagimaardla, milles peituvate maakide väärtust on hinnatud triljonile dollarile. Mõnedel hinnangutel on tegu kõige väärtuslikuma maardlaga, mis on kunagi leitud. Kaevandus on veel tänapäevalgi kaugel oma täispotentsiaalist ja seda laiendatakse pidevalt.