Nutitelefonide turu mahajahtumise ajal püstitab Huawei mobiilimüük rekordeid

Uuringufirma IDC avaldas teisipäeval raporti, mille järgi kasvas Huawei nutitelefonide tarnimine selle aasta esimeses kvartalis võrreldes mullu sama perioodiga 50 protsenti. Apple'i tarned kahanesid samal ajal võrreldes mullusega 30 protsent ja Samsungi tarned kahanesid kaheksa protsenti.

Numbrid näitavad, et Huawei käes on hetkel umbes 19 protsenti globaalsest nutitelefonide turust, mis on Hiina elektroonikahiiglase jaoks aegade parim tulemus. IDC hinnangul võib Huawei mööduda juba sellel aastal nutitelefonide müügis Samsungist ja saada nii maailma suurimaks mobiilitootjaks.

Huawei möödus Apple'ist 2018. aastal ning esimese kvartali tulemused näitavad, et Huawei rebib üha enam ette. Apple keskendub samal ajal aga üha enam teenuste müügile. Apple'i tegevjuht Tim Cook ütles teisipäeval investoritele, et iPhone'i müük Hiinas on kaubandussõja tõttu nõrgenenud, kuid ta usub, et see kogub taas hoogu.

Apple'i käive kahanes Hiinas aasta esimese kolme kuuga 22 protsenti.