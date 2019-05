Kahanev nõudlus iPhone'i järgi tirib Apple'i kasumi ja käibe alla, investorid ei kurda

Apple teatas teisipäeval, et selle aasta esimese kvartali käive langes varasema aasta sama perioodiga võrreldes viis protsenti 58 miljardi dollari peale ja kvartalikasum langes 16 protsenti 11,56 miljardi dollari peale. iPhone'i müük langes mullusega võrreldes 17 protsenti, tuues ettevõttele sisse ligemale 31 miljardit dollarit.

iPhone'i vähenenud müügi taga on peamiselt üleüldiselt kahanev globaalne nõudlus nutitelefonide järgi, sest inimesed ei vaheta enam nii kiiresti oma telefone välja kui varem. Eriti järsult on müük kahanenud Hiinas, kus USA-Hiina kaubandussõda on toonud majanduskasvu aeglustumise ja pööranud rahvuslikult meelestatud hiinlased Ühendriikide toodete vastu.

Lisaks on hakanud mitmed suured Hiina mobiilitootjad nagu Huawei ja Xiaomi valmistama suhteliselt hea kvaliteediga odavaid nutitelefone, mis koguvad hiinlaste seas ja välismaailmaski populaarsust. iPhone'ide hinnad on samal ajal pidevalt tõusnud ning jõudnud neljakohaliste numbriteni. iPhone'ist on üha enam saamas jõukate inimeste luksuskaup.

Apple'i tegevjuht Tim Cook ütles teisipäeval peetud kõnes investoritele, et olukord on Hiinas siiski paranemas, sest ettevõte on langetanud mitmete iPhone'i mudelite hindu. iPhone XS ja XR mudelite hindu on langetatud kohati kuni kuus protsenti. Apple'i käive langes Hiinas esimeses kvartalis mullusega võrreldes 21 protsenti 13 miljardi dollari pealt 10,2 miljardi dollari peale.

Cook prognoosi, et käesoleva kvartali käive jääb tõenäoliselt 52,5 miljardi dollari ja 54,5 miljardi dollari vahemikku, mida on rohkem, kui enamus analüütikuid prognoosivad. «Kõige hullem on möödas,» ütles Cook investoritele. «November ja detsember olid kõige raskemad kuud ja nüüd üritame taas rööbastele tagasi saada.»

Apple vaatab üha enam teenuste poole

Cooki sõnul aitas iPhone'i kahanevat müüki majanduslikult tasandada suhteliselt tugev edu teenuste pakkumise valdkonnas, kuhu kuuluvad sellised tooted nagu Apple Pay, Apple Care ja Apple Music. Teenused tõid ettevõttele rekordilised 11,5 miljonit dollarit kvartalikäivet, mis on varasema aasta esimese kvartaliga võrreldes 16-protsendine kasv.