Gemalto nõuab riigikohtus edasi ID-kaardi hanke võidu tühistamist

«Gemalto on seisukohal, et kassatsioonkaebus on piisavalt põhjendatud, mistõttu otsustati pöörduda kassatsioonkaebusega Riigikohtusse 29. aprillil. Kassatsioonkaebuse esitamine tähendab seda, et selles vaidluses pole veel jõutud lõpliku kohtuotsuseni,» teatas Gemalto.