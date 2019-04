President Trump ja lapsed hagesid Saksamaa suurimat panka

Donald Trumpil on olnud tihedad sidemed Deutsche Bankiga juba aastakümneid. The Wall Street Journal on kirjutanud, et alates 1998. aastast on pank laenanud Trumpiga seotud ettevõtetele vähemalt 2,5 miljardit dollarit. Tema kandideerimisega seoses on ta ise avalikult deklareerinud, et on Deutsche Bankilt laenanud veidi üle 300 miljoni dollari.