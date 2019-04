Finantsinspektsioon võttis rängalt seadust rikkunud makseasutuselt tegevusloa

Finantsinspektsioon hinnangul ei vääri Aktsiaselts Talveaed makseasutusena tegutsemise õigust. Seda peamiselt põhjusel, et ta on aastate jooksul oluliselt rikkunud tal olevaid kohustusi, eelkõige seonduvalt makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega. Aktsiaselts Talveaed rikkumised on kogumina sellised, et kahjustavad finantssektori stabiilsust ja usaldusväärsust.