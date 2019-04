Batika aktsiatega kauplemine on esmaspäevani peatatud

Kauplemise põhjuseks on aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud põhikirja muudatus,millega muudetakse aktsia nimiväärtus 0,1 eurolt 1 eurole. Seejärel tühistatakse kõik senised nimelised aktsiad ja vahetatakse uute aktsiate vastu selliselt, et iga kümne olemasoleva aktsia vastu vahetatakse üks uus aktsia. Aktsiakapitali suurus jääb muutmata.

Juhul kui aktsionäril on alla 10 olemasoleva aktsia, saab ta vastu ühe uue aktsia või kui aktsionäril ei ole aktsiaid arvuliselt niipalju, et on võimalik vahetada 10:1, ümardatakse nimetatud aktsionäri aktsiate arv ülespoole. Vastavalt uuele põhikirjale ja aktsiate vahetamistehingule on aktsia uus nominaalväärtus üks euro ja emiteeritud aktsiate arv 4 079 485.