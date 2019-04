Martin Helme võtab rahandusministeeriumisse kaasa neli nõunikku

«Vot ei tea, kumbasid inimesi rohkem oli, kas neid, kes soovivad, et ma läbi kukuks ministrina, või neid, kes soovivad, et hästi läheks kõik ja ei tea, kumb ministrivahetust rohkem kartis, kas minister ise või ministeerium. Aga ma arvan, et see kõik on pisut ülepingutatud. Inimesed peavad aru saama, et võitlus bürokraatiaga ei tähenda seda, et me võitleme inimestega, vaid et me võitleme tarbetu protseduuriga,» selgitas Martin Helme.