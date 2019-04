Vigane volditav nutitelefon andis Samsungi kasumile valusa hoobi

Maailma suurim mobiiltelefonide ja mälukiipide tootja lükkas möödunud nädalal edasi Galaxy Fold nutitelefoni välja laskmise, millega konglomeraat lootis ümber pöörata oma kiratseva nutitelefonide müügi. Globaalne nõudlus mobiiltelefonide järgi on üleüldiselt maha jahtunud koos maailmamajanduse kasvuga.

Samsungi möödunud kvartali puhaskasum oli 5,04 triljonit Lõuna-Korea woni (4,4 miljardit dollarit). Möödunud aasta samas kvartalis oli puhaskasum 11,68 triljonit woni. Käive kahanes möödunud aastaga võrreldes 60,56 triljoni woni pealt 52,39 triljoni woni peale. Samsungi jaoks on kvartali lõikes tegu suurima puhaskasumi langusega pärast 2016. aastat, mil ettevõttele läks kalliks maksma ülekuumenevate akudega Galaxy Note 7 seadmete tagasi kutsumine.

Otsus lükata Galaxy Fold nutitelefoni väljalaskmise edasi sündis pärast seda, kui mitmete ajakirjanikele testimiseks saadetud seadmete volditavad ekraanid purunesid vaid paari päevaga. Galaxy Fold näeb suletuna välja nagu raamat või märkmik, mil aktiivne on välimine ekraan. Pärast telefoni avamist võtab see aga tahvelarvuti kuju ning käivitub sisemine märksa suurem ekraan.

Samsung on purunenud katsetelefone uurinud ning väidab, et kahjustused põhjustasid telefoni ekraani sisse sattunud võõrkehad ning eri pooli ühendavatest hingedest tekkinud liigne surve painduvale ekraanile. Samsung on lubanud avaldada uue väljaandmiskuupäeva «lähinädalatel».