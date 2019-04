Spotify maksvate kasutajate arv ületas rekordilised 100 miljonit

Spotify lisas hiljutise kvartali jooksul neli miljonit uut kasutajat, mis ületas analüütikute poolt prognoositud 3,3 miljonit. Investoritele see siiski üleliia muljet ei avaldanud, sest esimese kvartali kahjum oli 79 eurosenti aktsia kohta, mis on märksa rohkem kui analüütikute pakutud 41 senti aktsia kohta. Kokku jäi ettevõte kahjumisse 142 miljoni euroga. Möödunud aasta samal perioodil oli kahjum 169 miljonit eurot, mis tähendab, et ettevõte on suutnud kahjumit tublisti vähendada.

Pärast lühikest tõusu läks Spotify aktsia New Yorgi börsil hoopis langusesse ja kukkus ligemale kaks protsenti hinnale 135,50 dollarit. Spotify käive kasvas 33 protsenti 1,51 miljardi euro peale, mis jäi prognooside ülemistesse piiridesse.

Sügavate taskutega tehnoloogiahiiglased nagu Apple ja Amazon on üritanud aktiivselt Spotifyga muusikateenuse pakkumises konkureerida, kuid see pole Rootsi päritolu ettevõtte laienemist peatanud. Spotify on meelitanud suurel hulgal uusi kliente tehes turunduslikku koostöd selliste suurettevõtetega nagu Hulu, Samsung ja Google'i Alphabet (YouTube omanik).

Spotify prognoosib, et käesolevas kvartalis lisandub teenusele seitse kuni kümme miljonit uut kasutajat. Vaatamata suurele edule muusikaedastuse valdkonnas üritab ettevõtte vähendada muusikast sõltuvust ja on asunud laienema näiteks taskuhäälingu (podcasting) valdkonda. Spotify kulutas möödunud aastal ligemale 400 miljonit dollarit, et osta suured taskuhäälingu pakkujad Gimlet Media, Anchor ja Parcast.

Vaatamata maksvate kasutajate arvu rekordilisele kasvule, jäi aktiivsete kasutajate arv siiski alla prognoose 217 miljoni peale.

Kasv on võimas, kuid Spotify lekib rängalt raha

Spotify kulutab suure enamuse oma muusikaedastusest saadud tulust plaadifirmadele maksmisele. Firma peab hetkel ühtlasi läbirääkimisi kolme maailma suurima muusikaettevõttega Universal, Sony ja Warner ning hoiatas, et nendega sõlmitavad lepinguid võivad kasvatada kulutusi veelgi. Spotify sõnul tulenes esimese kvartali prognoositust suurem kahjum siiski paljuski aktsiaoptsioonidega seotud kõrgematest kuludest.

Ettevõtte kasv on hetkel kõige kiirem Indias, Ladina-Ameerikas ja Kagu-Aasias, kust lisandub peamiselt tasuta teenust kasutavaid kliente, kes peavad nägema reklaame ja saavad kasutada rakendust piiratud määral. Spotify on kaasanud näiteks Indiast sellel aastal ligemale kaks miljonit uut kasutajat.