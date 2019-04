Meie palk on kasvanud kolm korda, hinnad aga üsna mõõdukalt

Vahetult pärast euroliitu astumist läkski nii, nagu oli kardetud. Statistikaameti andmetel kerkis nn suhkruhinnaindeks 2004. aasta mais ühe kuuga 2,3 korda. Samas olid poed juba aasta algusest üle ujutatud odava suhkruga, mistõttu ei kergitanud selle hinda mitte Euroopa Liiduga liitumine, vaid see, et enne liitumist oli suhkru hind langenud.

Konjunktuuriinstituudi andmetel on suhkru hind praegu toonasega võrreldes kerkinud 70 protsenti, mis on samas suurusjärgus üleüldise hinnatõusuga. Kui 2004. aasta märtsis maksis suhkrukilo 38 senti, siis selle aasta märtsis oli kilohind keskmiselt 83 senti.

Ehkki suhkrupaanikale järgnenud aastad tõid ootamatuid ja üsna raskeid tagasilööke – üleilmse finantskriisi ja Euroopa võlakriisi –, võib öelda, et majanduslikus mõttes – aga mitte ainult – on liitumine Euroopa Liiduga olnud Eestile suur eduprojekt. Rahvas on selle 15 aasta jooksul saanud märksa jõukamaks ja palgad kasvanud mitu korda. Hinnatõus on selle kõrval olnud väike.