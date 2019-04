Grossi Toidukaupadest saab sularaha

“Süsteem on kontrollitud ja see töötab nüüd kõikides meie kauplustes,” ütles omanimelise kaubandusketi omanik Oleg Gross. “Kliendilt palume mõistvat suhtumist, et ta ei tuleks sularahasooviga kassasse hommikul esimese ostjana – siis ei pruugi lihtsalt sularaha veel olla.”

Grossi sõnul on süsteemi rakendamine kasulik nii ettevõttele kui ka klientidele. “Arvame, et see on oodatud teenus, sest sularahaautomaate jääb järjest vähemaks, eriti maakohtades. Samas kaasneb sularaha käitlemisega meile täiendav kulu, nii et kokkuvõttes võidame mõlemad,” ütles ta.