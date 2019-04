Eesti militaartoidupakkide tootja kolib välismaale

Ettevõtte arendusjuht Brigita Puustusmaa sõnul on ettevõttele uutest turgudest lisandunud Prantsusmaa, Läti, Bulgaaria ja Taiwan. Jätkuvalt plaanib ettevõte alustada ka eksporti USA-sse.

«Endiselt tegeleme aktiivselt USA turule sisenemisega, kuid hetkel saame müüa seal ainult lihata roogasid, sest Eesti riik kuulub USA andmetel sea- ja tõrataudi tsooni ning meie riik pole suuteline seda paberimajandust korda ajama. Nii olemegi sunnitud suure tõenäosusega osa oma tootmist kolima teise riiki, kust eksport USA turule on avatud,» ütles Puustusmaa BNS-ile.

«Me ei plaani kogu tootmist ära kolida, vaid sel juhul tootmist dubleerida, niiet jääb Eesti ja teine riik. Pigem on neid riike vähe, kust saab kõiki lihatooteid eksportida USA-sse. On riike, kust saab näiteks osasid lihatüüpe USA-sse müüa, kuid Eestiga on nulltolerants,» lisas ta.

Veebruaris osales ettevõte Araabia Ühendemiraatides (AÜE) toimunud kaitsetööstusmessil IDEX 2019, kust leidis mitu võimalikku koostööpartnerit, ühtegi lepingut aga veel ei sõlmitud. «Protsess Emiraatidega on alles käimas, näidised on saadetud, isegi eelleping on sõlmitud, kuid midagi kindlat on siiski veel vara öelda. Mahud on korralikud, riik on meile võõras nii nagu ka meie nende jaoks, peame mõlemad olema kindlad, et sobime üksteisele ja oleme nende tingimusi võimelised täitma,» ütles Puustusmaa.

Tema sõnul läheb lepinguni ja esimese tellimuseni jõudmiseni aega ligikaudu aasta.

Puustusmaa sõnul on Tactical Foodpack praeguseks juba piisavalt tuntud, et enamik kauplusekette ja kaitseväestruktuure võtavad ettevõttega ise ühendust ja tunnevad toodete vastu huvi.