Väikesaarte taotlusvooru tuli soove üle kahe korra rohkem kui programmis raha

Väikesaarte programmi eesmärk on parandada väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Programmi viib ellu Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Pärast 2019. aasta toetustaotluste vastuvõtu lõppu eelmisel nädalal teatas RTK spetsialist Berit Kerbo, et kõige rohkem taotlusi esitati päästeteenuse kvaliteedi tõstmiseks ja kättesaadavuse parandamiseks. Taotluste sisu enne hindamiskomisjoni otsust ei avaldata.

Elu väikesaartel on kulukam ja logistika keerukas

Igasugune meretagune majandamine on kulukam kui heade transpordiühendustega suursaartel või maismaal. Regulaarsete laevaliinidega väikesaarte ühendussadamaid haldab AS Saarte Liinid, samades sadamates saavad silduda ka saarte elanike veesõidukid. Vesiehitus aga kallis ning meri lammutab sadamaid jõudsalt. Selleks hooajaks saavad rekonstrueeritud Ruhnu ja Naissaare sadamad, töö käib Vikati sadamas. Laiendust ootab Vormsi sadam ning Kihnu sadam vajab kaitseks kirde- ja läänetuulte eest uut lainemurdjat. Püsiva laevaliikluseta väikesaartel peavad saareelanikud sildumisvõimalused ise rajama. Nii näiteks vajab juba korrastamist suhteliselt hiljuti valminud Kesselaiu erasadam.

Suuremate veoste vedu on väikeste liinilaevadega keeruline, tormi korral katkeb väikeste laevade liiklus sootuks. Raskete jääolude korral tuleb kasutada hõljukit või õhutransporti, halb ilm võib peatada ka lennuliikluse. Korralikke helikopteri maandumisplatse väikesaartel tänini pole. Kihnu vallavanem Ingvar Saare ütles, et maandumisplatsist on palju juttu olnud, kuid raha selleks seni leitud pole.