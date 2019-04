Sõnajalad said olulise võidu: kohus andis Aidus ehitamiseks rohelise tule

Tänase määrusega jättis halduskohas läbi vaatamata 2017. aastal esitatud Ida-Viru maavanema protesti, millega viimane tahtis, et vendade ehitusluba muutuks kehtetuks.

Tänane otsus tähendab seega läbimurret: aastaid kehtinud esialgse õiguskaitse keeld kukkus ära ja Sõnajalad saavad ehitamist jätkata. Küll aga on siin üks aga. Kohtu määrus ei ole veel jõustunud, kuna seda saab 15 päeva jooksul edasi kaevata.

Kohus ütles, et nad isegi ei vaadanud maavanema protesti. Nimelt näeb seadus näeb ette, et pärast ehituslubade andmist on maavalitsusel aega sekkuda 30 päeva. Ida-Viru maavanem jäi aga lootusetult hiljaks, kuna esitas omapoolse protesti enam kui pool aastat hiljem. Seega oligi tulemus juba teada.