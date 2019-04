Rahvusraamatukogu remont läheb maksma 65 miljonit eurot

Jaanuari lõpus allkirjastasid Rahvusraamatukogu, RKAS ning haridus- ja teadusministeerium lepingu Eesti Rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimise planeerimiseks. Toona teatas raamatukogu, et hoone rekonstrueerimise alustamiseks on riigieelarvest ette nähtud 1,3 miljonit eurot.

«Rahvusraamatukogu on rahvuskultuuri sümbol ja kultuuripärand on üheks meie rikkuseks, aga selleks, et saaksime seda väärikalt edasi kanda ja jagada järgnevate põlvedega, vajab meie hoone investeeringuid. Rõõmustame selle üle, et pärast rekonstrueerimist kolib meie juurde ka Rahvusarhiiv, kellega üheskoos saame külastajatele pakkuda veelgi mitmekesisemaid teenuseid ja sündmusi,» ütles Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo jaanuaris.