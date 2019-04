Sõnajalad sulgevad tuulikute tootmise Eestis

Osa arendus- ja administratiivseid ülesandeid täitvaid töökohti jäävad esialgu Eestisse, teatas Eleon.

«Meie eesmärk on edasi arendada tehnoloogiat ja kasvatada ettevõtet, kuid viimasel kahel aastal on kogu energia läinud riigiga vägikaikaveole, mis ei süvenda optimismi tulevikuks. Selle asemel, et teha jõupingutusi juba käivitunud tööstuse arendamiseks kodumaal, oleme otsustanud jätkata tuulikute tootmist väljaspool Eestit,» ütles Eleon AS juhatuse liige Oleg Sõnajalg.

«Pakkumised on olnud laual juba üle poole aasta, oleme seda sammu pikalt kaalunud. Lõpliku otsuse tegemisele on mõnevõrra kaasa aidanud ka viimaste nädalate sündmused,» lisas Sõnajalg.

Eleoni teatel vaieldakse Aidu tuulepargiga seonduvad küsimused lõpuni ja tuulepark kavatsetakse valmis ehitada, püstitades sinna 30 Eleoni 3.4M tüüpi tuulikut.

«Eleoni ambitsioonikas plaan on järgmiseks kümnendiks jõuda multimegavatt-klassi tuuliku tootmismahtudega konkurentidega samale tasemele, mis on kuni 1000 tuulikut aastas. Sellega luuakse sektorisse üle 10 000 kvalifitseeritud töökohta, milleks on vaja aga tööstusinnovatsiooni sõbralikku ettevõtluskeskkonda,» lisas Sõnajalg.