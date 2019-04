Ettevõtjad, juhid ja arvamusliidrid: valitsus pole töövõimeline

Paljud arvamusliidrid kahtlevad Jüri Ratase teise valitsuse töövõimes või on lausa täielikult veendunud selle puudumises. «Mida vähem nad teeksid, seda parem,» kirjutas kõrge riigiametnik. «Selle valitsuse kõige tähtsam ülesanne on tõestada, et nad suhtuvad kõigisse inimestesse võrdselt, ei ole õigeid ja valesid eestlasi,» lisas väikeettevõtja.