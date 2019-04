Aktsiiside kallale minek on kui Vene rulett

Tulevane rahandusminister Martin Helme (EKRE) on juba siin-seal praalinud, et tema hakkab aktsiise kärpima. Kasvõi juba sellepärast, et tegu on suure sümbolväärtusega teemaga. Ärilehele antud intervjuus ütles ta, et makse võiks langetada nii palju, et alkoholi hinnavahe Lätiga jääks mõne euro piiresse – see kaotaks motivatsiooni võtta ette pikk autosõit üle piiri.