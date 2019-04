Legendaarne investor Warren Buffett: mul on toredam olla kui ükskõik millisel 88-aastasel inimesel maailmas

Investeerimisettevõtte Berkshire Hathaway suuromanik ja juht ei kavatse veel töökohalt lahkuda.

«Mul on iga päev puhkepäev. Kui oleks mingi muu koht, kuhu ma minna tahaksin lähekskingi sinna. Siin, kus ma praegu olen, on mõnus olla,» ütles Buffett ettevõtte kontoris intervjuud andes. «Arvan, et mul on toredam, ükskõik millisel 88-aastasel kogu maailmas,» lisas ta.

«Ma ei saa osta aega, ma ei saa osta armastust, aga muid asju saan ma enamasti osta,» ütles vanahärra üle kolme tunni kestnud intervjuul majanduslehe lisale. «Ja miks ma tõusen igal hommikul voodist ja olen 88 aastaselt endiselt elevil? Sest ma armastan seda, mida teen ja armastan inimesi, kellega koos me teeme seda,» lisas ta.

Buffetti juhitud investeerimisfirma Berkshire Hathaway varade väärtus on 700 miljardit dollarit, aga ettevõttes töötab vaid 25 inimest. Peakorter asub Nebraska osariigi väikelinna Omaha ühes kontorihoones, kus see võtab enda alla ühe korruse.

Ka Buffett ise elab oma jõukusega võrreldes (Bloombergi arvutuste kohaselt on tema vara väärtuseks 88 miljardit dollarit) üsna tagasihoidlikult. Elab majas, mille ostis eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel.

Buffetti arvates on investeerimine tegevus, milleks ei pea olema geenius.

«Mul on huvitav tegevus. See on piisavalt lihtne,» selgitab Buffett, keda peetakse 20. (ja ka 21. sajandi) parimaks investoriks. «Ma ütlen inimestele alati: kui teie IQ on rohkem kui 130, müüge ülejäänud ära, sest seda pole selleks äriks vaja. See võib teile hoopis kahju teha,» lisas ta.

Warren Buffett koos Microsofti kaasasutaja Bill Gatesiga Berkshire Hathaway eelmise aasta aktsionäride üldkoosoelkul bridži mängimas. FOTO: RICK WILKING / REUTERS

Järgmisel laupäeval toimub Omahas Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolek, mida nimetatakse ka «Kapitalistide Woodstockiks». Sellise nime sai koosolek asjaolu tõttu, et Buffett ei soovinud, et aktsia muutuks spekulatiivseks, mistõttu ei teinud aktsiasplitti (aktsia nimiväärtuse jagamine uute aktsiate emiteerimise teel – T.O.) ja aktsia hind oli väga kõrge.

Warren Buffett ja Berkshire Hathaway nõukogu aseesimees Charlie Munger ettevõtte eelmise aasta aktsionäride üldkoosolekul küsimustele vastamas. FOTO: Nati Harnik / AP

1996. aastal, mil aktsia hind kerkis üle 30 000 dollari taseme, emiteeris Berkshire Hathaway 517 500 B aktsiat koguväärtusega 565 miljonit dollarit. Aktsiat hakati nimetama Beebi B-ks (BabyB) ning selle nimiväärtus oli algul 1/30 A aktsia väärtusest, kuid hääleõigus 1/200 omast. 2010. aastal toimus B aktsiate splitt, ning praegu on B aktsia väärtus umbes 1500 korda A aktsiast väiksem, aga hääleõigus on A aktsial 10 000 korda suurem.