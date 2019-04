GRAAFIKUD: Vinüülplaadid on surnud, elagu vinüülplaadid!

Asemele on tulnud allalaadimised ja voogedastus, mille tulud moodustasid eelmisel aastal 11,2 miljardit dollarit.

Samas tuleb märkida, et vinüülplaadid on tegemas comeback-ki. Ameerika Ühendriikides on vinüülplaatide müük kasvanud 13. aastat järjest ulatudes 16,8 miljoni plaadini 2018. aastal. Uuringufirma Nielseni andmetel moodustavad USAs LP-d 12 protsenti albumite müügist.