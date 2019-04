Tallinnasse saabus selle hooaja esimene kruiisilaev

Tallinna Sadama kruiisihooaeg sai alguse täna, 27. aprillil, mil Vanasadamasse saabus kruiisilaev MSC Poesia, mille pardal on 2622 reisijat. Enamik reisijatest on pärit Saksamaalt, aga reisijaid on ka Põhja-Ameerikast, Itaaliast, Belgiast, Prantsusmaalt; kokku on laeval 54 erineva rahvuse esindajad.