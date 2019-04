Rahva käes on tuhandeid ohtlikke signaalrakette

Lõhkeainet sisaldavat pürotehnikat ei või panna olmeprügi hulka, kuid neid ei võta vastu ka ohtlike jäätmete käitlejad. Signaalraketti ei tohi lusti pärast taevasse lasta ja nii teinu on hakkama saanud väärteoga. Ometi saadakse suuremast osast aegunud merepürotehnikast lahti just sel viisil. Ühest sellisest põles aastavahetusel maha Nurmiko aiandi kasvuhoone. Kui palju vedeleb aegunud pürotehnikat paadikuurides, ei tea keegi.

Politsei- ja piirivalveameti merevalvekeskuse vanem Ivar Treffner ütles, et päästeameti kampaania on väga tänuväärne ning et punase raketi päeva nime all on kogumiskampaaniaid korraldanud ka politsei.