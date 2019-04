Automüüjad: Saksamaalt ostetakse auto odavalt, keritakse läbisõit maha ja müüakse siin kallilt edasi

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) juht Arno Sillat rääkis Kuku raadiosaates Majandusruum, et Eestist on kujunenud Euroopa autoturu prügikast – liiga tihti jõuavad siia võltsitud näidikutega vanad äraaetud autod, mis solgivad meie turgu ja reostavad meie keskkonda.

E-Autoline juht Peeter Toomsoo rääkis, et kuigi välismaalt tuuakse sisse ka autosid, mida ei sobiks müüa, siis on Eestis piisavalt neid tegijaid, kes kauplevad korralike kasutatud autodega, mille hooldusajalugu on kontrollitud. «Ei saa öelda, et kõik, mis väljast tuleb, on kehv ja kõik Eesti kasutatud autod on head. Igast uuest autost saab ühel hetkel kasutatud auto. Kui seda normaalselt hooldatakse ja ausalt müüakse, näidates, mis autoga vahepeal juhtunud on, siis ma ei kannaks välismaist kasutatud autot maha,» ütles Toomsoo.

Toomsoo lisas, et kui osta kasutatud auto eraisikult, siis tuleks auto taust üle vaadata ega uskuda kõike, mida müüja räägib. «Taustasid saab alati kontrollida margi esinduses ja tuvastada, mis on auto seisukord ostuhetkel – kas näinud ja muud nüansid vastavad müüja jutule,» ütles ta.

Ettevaatlikuks peaks ostja muutma see, kui müüjal on väga kiire. «Kui ta ütleb, et tal pole aega teha tehnilist kontrolli või ta ei suuda esitada kõiki vajalikke pabereid, mis tõestaksid, kust ta auto ostis ja milline on masina ajalugu, siis suure tõenäosusega on midagi valesti,» soovitas Toomsoo.

Ta nõustus ka Arno Sillari väitega, et ülesvuntsitud halvas seisus autod mõjutavad kohaliku turu hinda. «Ma arvan jah, et see kindlasti mõjutab. On suured hindade erinevused. Ega eurooplased teavad hästi, mis asja väärtus on. Ma olen selles osas Arnoga igati nõus,» ütles Toomsoo.

Uute autode puhul on keeruline ostjat petta

Tradefor OÜ juhatuse liige Martin Tombak lisas, et järjest enam tuuakse sisse autosid, mis kvalifitseeruks prügikasti alla. «Ilmselt on see seotud majanduskasvuga. Tuuakse palju sisse ja trikitatakse ka rohkem. Saksamaalt on võimalik osta odavalt autosid, mille läbisõit on suur, siin keritakse läbisõit madalamaks ja müüakse auto kallimalt maha. Uuematel autodel on võimalik hooldusajalugu välja võtta ja seega petta on keerulisem, aga vanade autode puhul on luu teine,» rääkis Tombak.

Tradefor tegeleb endiste liisinguautode müügiga, mis on maksimaalselt viis aastat vanad. «Nende puhul on ajalugu väga lihtsalt kättesaadav. Seal mingit petuskeemi rakendada on väga keeruline,» ütles Tombak.

Küsimusele, kas praakide müümine toob turul hinnad alla, vastas ta, et see on loogiline. «Kui nad toovadki selliseid autosid, mis on vanemad ja suuremate läbisõitudega ja müüvad nad paremate pähe maha, siis see solgib turgu. Võib-olla ostetakse avariilisi autosid ja tehakse kuskil korda, ka see solgib ka turgu. Siin on palju võimalusi,» selgitas ta.

Tombaki sõnul peaks ostja kindlasti vaatama, kuidas on autot hooldatud ja kas suuremat kulu vajavad hooldused on tehtud, kas rihmad vahetatud ja mootori hooratas korras. «Kui need on kõik tehtud ja auto on korraliselt hooldatud, siis suurt riski ei ole,» lisas ta.

Olukord ei ole nii hull

Nordauto Vanemkonsultant Margus Olli ütles samas, et nii hull, kui AMTEL väidab, see olukord ei ole. «Kõik sõltub kust autosid osta. Näiteks meie ostame autosid Euroopast ainult koostööpartnerite käest ja see garanteerib meile selle, et autod on kontrollitud ajalooga. Mida ei saa keegi kontrollida, on eraisikutest autoärikad. Seal võib tõepoolest praake ette tulle,» ütles ta.

Olli sõnul liigub trend rohkem selle poole, et inimesed eelistavad autosid osta kas otse esindusest või usaldusväärse müüja käest, mitte eraisikult või Kadaka turu platsilt. «Inimesed on põletada saanud ja mõistavad, et kaubal ja kaubal on vahe. Turu soodsaim hind ja kõrge kvaliteet ei käi kokku. Meile on küll pakutud autosid, mille tausta kontrollides oleme näinud ebakõlasid müüja jutu ja tegelikkuse vahel. Neid pakkumisi tuleb 1-5 korda kuus,» lisas ta.