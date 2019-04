TTJA nõuab Sõnajalgadelt Aidu tuulikute ehitusdokumente

Arendajal on 30 päeva jooksul õigus esitada vaie TTJA peadirektorile või kaebus Tallinna halduskohtusse. Samas ei peata kaebuse esitamine ettekirjutuse täitmist ega sunnivahendi rakendamist, kui TTJA või kohus ei otsusta teisiti.

TTJA tegi 12. aprillil hoonestusõiguse omajale, vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluvale Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse Aidu tuulepargis ehitustegevuse peatamiseks. Eelmise nädala reedel kehtestas politsei- ja piirivalveamet tuuleparki sisenemise keelu, mida on praeguse seisuga pikendatud 26. aprilli südaööni.

Sõnajalad on plaaninud Aidusse püstitada 30 kolmemegavatist tuulikut. Kuna Aidu tuuleparki kavandatakse Eesti idapiiri lähedusse, siis peab TTJA tuulikute rajamist ohuks Eesti riiklikule julgeolekule, sest need võivad takistada õhuseireradarite ja raadiosüsteemide tööd.

Ühtlasi on amet seisukohal, et arendajale 2013. aastal väljastatud ehitusload enam ei kehti ning 2015. aastal antud ehitusload on kohtumäärusega peatatud. Kuna ehitamist ei ole kahe aasta jooksul pärast ehitusloa väljastamisest alustatud, muutuvad ehitusload TTJA sõnul kehtetuks.