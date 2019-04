Enn Veskimägi käis Hillar Tederi pärast politseis

Asja teeb veidi koomiliseks, et Veskimäe sõnul ei teadnud uurija täpselt isegi, miks Veskimägi tunnistusi andma kutsuti. «Ma küsisin, et mis minu jutt aitab ning uurija ütles, et ta ise ka ei tea, mis ta peab sellega tegema,» meenutas Veskimägi.

Tegemist on aastate pikkuse konfliktiga, mis puudutab Ukraina ühte suurimat kaubanduskeskust Sky Malli. Algselt kuulus kaubanduskeskus tervenisti Hillar Tederile, kes keskuse esimese osa 2007. aastal avas. Teise osa väljaehitamiseks võttis ta 2010. aastal partneriks Andrei Adamkovski, kellele pakkus aktsiate kontrollpakki 40 miljoni dollari eest. Tingimus oli, et Teder saab õiguse osta kuni 2011. aasta märtsini Adamkovski osa välja 50 miljoni dollari eest.

Teder vastas, et seda on ebaõiglaselt palju. Alates 2012. aastast pole ta SkyMallist ka omanikutulu saanud ning mullu hindas ärimees, et on ilma jäänud tublisti üle 50 miljonist dollarist.