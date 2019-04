Eesti idufirma juht kaunistab Forbesi esikaant

Esimene Forbes, mis Jobbaticalist kirjutas oli Mehhiko ning esimene kaanelugu läks Jaapanisse. «Väljaanne võttis ühendust meie pressiesindajaga Londonis,» ütles Hindrik. Artikkel põhineb paljuski Jaapani talendikriisil. «Tegemist on maailma kõige kiiremini vananeva riigiga. Kunagi oli Jaapan majandusarengu poolest esirinnas, aga nüüd on areng pidurdunud. Rääkisime ennekõike talentide liikumisest - mis trendid maailmas on ja mida on Eesti teinud õigesti, et siia palju ettevõtjaid tuleb,» rääkis ta.

Küsimusele, mida peaks Jaapan teisiti tegema, et tööjõukriisi lahendada, vastas Hindriks, et nimekiri on pikk. «Jaapani tööturult on ainuüksi aastaks 2030 puudu 18 miljonit inimest, et jääda praegusega samale tasemel. Kogu immigratsiooniprotsess on riigis aga väga keeruline,» selgitas ta. Lisaks on Hindriksi sõnul Jaapanis suureks barjääriks keeleoskus, mis isoleerib neid välismaistest talentidest.

«Jaapanis on 89% ettevõtjatel töökohtade täitmisega raskusi. Samas on ettevõtete suhtluskeel ainult jaapani keel ja inimeste isoleeritus on suur. Ei saa olla nii, et palkad sada talenti juurde, aga nad istuvad ettevõtte ühes otsas ja jaapanlased teised otsas. Ettevõtted peavad hakkama muutma sisemist kultuuri selliselt, et nad oleksid avatud talendile väljaspoolt. Nende mure on sügavam ja see algab sellest, et tulla isolatsioonist välja ka indiviidi mõttes,» selgitas ta.