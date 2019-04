KredEx hüvitas mullu ettevõtjatele 600 000 euro eest kahjusid

«Kuigi võib tunduda, et naaberiikides tegutsemine on turvaline ja seal on riske mõnevõrra vähem, võib see petlik olla. Kuigi tegemist on meie ekspordi peamiste sihtriikide ja meile tuttava ärikliimaga, tekib ka nendel turgudel ootamatusi, mida juba täna paljud Eesti ettevõtjad kindlustamise abil ennetavad,» ütles Aamer.