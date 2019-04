TTJA selgitus Aidu tuulepargi ehitustegevuse peatamise kohta

Kohalik omavalitsus ehk Lüganuse vald on tõdenud oma haldusaktis, millega väljastati uued ehitusload, et 2013. aastal väljastatud load kaotavad kehtivuse ning sama on väitnud arendaja kohtuvaidluses. Lisaks sellele on esitatud projekteerimistingimused vastuolus planeeringuga ning projekteerimistingimused annavad suurema kõrguse kui planeering lubas. Tegelikkuses on tuulikud veel kõrgemad, selgitas TTJA.

2011. aasta planeeringus on kirjas, et kõige kõrgem kavandatud elektrituuliku kõrgus on maapinnast mõõdetuna kuni 135 meetrit ja koos rootori laba tipu kõrgusega kuni 185 meetrit. Kaks aastat hiljem muudeti projekteerimistingimusi, milles muudeti elektrituuliku rootori laba tipu kõrguseks mappinnast arvestatuna kuni 195 meetrit. Sellega TTJA arvates eksivad Sõnajalad, kuna projekteerimistingimustes võib teatud juhtudel planeeringut täpsustada, ent mitte põhilahendust muuta. «Ehitise kõrguse muutmine tähendab juba põhilahenduse muutmist. Seepärast on projekteerimistingimused vastuolus planeeringuga ja järelikult on see seadusega vastuolus,» edastas TTJA pressiesindaja.

Vallavalitsus oli andnud 2013. aastal kokku 32 elektrituuliku püstitamiseks ehitusloa ning arendaja esitas 22.02.2015 ja 23.02.2015 taotluse uute ehituslubade väljastamiseks. «Tõdedes, et vanad load muutuvad kehtetuks,» seisnes TTJA selgituses.

26. veebruari 2015. aasta korraldusega anti vallavalitsuse poolt Sõnajalgade firmale kokku 33 ehitusluba elektrituulikute püstitamiseks. Ehituslubade aluseks olnud projektis on öeldud, et olemasoleva maapinna kõrgust ei muudeta ning laba tipu kõrgus on 196,4 m olemasolevast maapinnast.

2013. aastal ehituslubade väljastamise ajal ütleb ehitusseadus paragrahv 25, et: «Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui ehitamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamise päevast arvates.»

06.03.2015 on tehtud kohaliku omavalitsuse poolt ehitisregistris paranduskanne nr 1511522/02683 ja nr 1511522/02684 põhjendusega «ehitusluba on kaotanud kehtivuse.»