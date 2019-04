Mitu aastat maakeldreid ehitanud Revonia Keldrikoda hakkas eelmisel aastal valmistama ka koobassaunu. Väljast paistab koobassaun nagu iga teine maakelder, millel on raske kaarjas puituks ning katusest turritavad välja ventilatsiooniavad. Sisse astudes ei meenuta keldrit aga miski. Põrand on kaetud kiviplaatidega, peale leiliruumi on koobassaunas dušinurk ja puhkeruum.

Tootmisjuht Imre Vaino selgitas, et betoonist koobassaun on igavene ning pole hirmu, et seinad ära vajuksid või niiskusest kahjustatud saaksid. «Siin on ju kõik betoonist, miski ei saa mädanema minna,» lisas Vaino.